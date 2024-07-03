الأرصاد: طقس مستقر اليوم في العلمين والساحل الشمالي.. وأجواء لطيفة معتدلة ليلا

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في مدينة العلمين الجديد، والسواحل الشمالية اليوم وحتى الأسبوع المقبل، في ظل الاستعدادات القائمة لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في الصيف الماضي.

حالة الطقس اليوم في مدينة العلمين

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تعرض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومدينة العلمين الجديدة، لتأثير منخفض جوي وكتل هوائية من جنوب أوروبا تعمل على تلطيف الأجواء الحارة، خاصة مع بداية ساعات المساء، إذ يسود طقس حار خلال النهار، وطقس معتدل لطيف ليلًا، مما يسمح للزائرين لمدينة العلمين سواء المشاركين في المهرجان أو ضيوف المدينة بالاستمتاع بالأجواء طوال فترة المهرجان الذي سيبدأ خلال الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

درجات الحرارة اليوم على مدينة العلمين والمحافظات الساحلية

وأوضحت هيئة الأرصاد قيم ودرجات الحرارة اليوم على مدينة العلمين الجديدة والسواحل الشمالية، وهي:

العلمين: العظمى 32 المحسوسة 35.

الإسكندرية: الحرارة العظمى 33 المحسوسة 36.

مطروح: العظمى 32 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 34 المحسوسة 37.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 33 المحسوسة 36.

العريش: العظمى 33 المحسوسة 36.

رأس سدر: العظمى 38 المحسوسة 30.

هذا وجدير بالذكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت عن الكثير من المزايا الاستثنائية طوال فترة المهرجان، منها تذاكر مجانية لجميع أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذذلك في جميع فعاليات المهرجان في نسخته الثانية.