متحدث «مهرجان العلمين»: نرضى كل الأذواق في اختيار الفنانين وتنوع الحفلات

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، منسق عام والمتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، إن الاتفاق مع النجوم الكبار للمشاركة في فعاليات المهرجان لم يكن صعبًا، لكن الصعوبة تمثلت في مواعيدهم، مشيرة إلى مشاركة مجموعة مميزة من النجوم أبرزهم محمد منير وكاظم الساهر وتامر حسني وعمرو دياب، وهناك محاولة لإرضاء جميع الأذواق بين الحفلات الكلاسيكية وحفلات أخرى للشباب.

دعم الشركة المتحدة لصناعة المسرح

وأشارت «عبدالوهاب∙، خلال لقائها عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، إلى أن صناعة المسرح كانت تميز الدولة المصرية في فترة ما، مشددة على أن الشركة المتحدة تعمل على دعم صناعة المسرح في مصر.

وأوضحت أن الفعاليات الرياضية ومهرجان الطعام ومهرجان «نبتة» ستكون نهارية في مهرجان العلمين، لكن الحفلات الفنية والغنائية ستُنظم في الليل، مشددة على أن مهرجان «نبتة» مهتم بالطفل حتى سن المراهقة، ويتضمن نشاطات تهتم بشخصية الطفل وقدراته البدنية والخاصة.

وكشفت «عبدالوهاب» عن وجود مشروعات مشتركة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه، موضحة أن هناك أعمال ومسرحيات إنتاج الهيئة العامة للترفيه تعرض بالمهرجان، وهو تعاون مثمر، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك أعمال من المهرجان تعرض في موسم الرياض.

دعم الشعب الفلسطيني

وشددت «متحدث المهرجان» على أن مهرجان العلمين الجديدة شارك به أيد عاملة مصرية، وهو مصدر رزق لكثير من العمال، موضحة أن مصر دعمت وتستمر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته، وكان هناك ضرورة لإقامة المهرجان في ظل هذه الأزمة وتم التفكير بأن يتم تخصيص 60% من أرباح المهرجان للشعب الفلسطيني.

وتابعت: «تخصيص الأرباح ورفع العلم الفلسطيني بجانب المصري في المهرجان لم يكن به أي عراقيل، وهو قرار عاقل وصائب من إدارة الشركة المتحدة».