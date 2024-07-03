شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 61.26 جنيه للبيع، و61.09 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في البنوك، وفق عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 61.26 جنيه للبيع، و61.09 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.28 جنيه للبيع، و60.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 61.16 جنيه للبيع، و60.81 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 61.30 جنيه للبيع، و60.95 جنيه للشراء.