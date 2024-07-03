برلمانيون يطالبون الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي

طموحات وآمال عريضة يلقيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على عاتق الحكومة الجديدة، وعبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ويجب أن تستعد لها الحكومة بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحكومة الجديدة

وأكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ برامج تدعم ريادة الأعمال، وتوفير حوافز للشركات لتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار، وأن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، مع زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويًا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.

فيما طالب النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة وتطوير الإنتاج والمنتجات وخلق أسواق جديدة تُطرح فيها المنتجات المصرية، وإشراك القطاع الخاص في تلك الجهود التي تدعم الاقتصاد الوطني للبلاد، وتعزز من قوته في مواجهة التحديات، والاهتمام بملفات الطاقة والطاقة المتجددة لاسيما وأنها عماد من أعمدة الاقتصاد داخل الوطن، مع النظر إلى السوق العقاري وطرح أجندة من الحلول لمواجهة التضخم الذي تشهده هذه الأسواق في مصر.

البنية التحتية السياحية

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، وإعادة هيكلة القطاع الزراعي أمر وجوبي مع ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ، وربط الجامعات والمراكز البحثية معا، من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية، لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي، والاهتمام بقطاع إنتاج التقاوي محليا، والتحسين الوراثي المستمر لها، لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية، وإنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصري والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة والصناعات التكنولوجية، وفتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة.