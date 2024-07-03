من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟.. له إنجازات في تصنيع السيارات الكهربائية

أعلنت تصريحات حكومية لقناة «إكسترا نيوز» تكليف الدكتور مهندس محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا للكهرباء والطاقة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، معلومات عن وزير الكهرباء الجديد، وهي:

- من مواليد محافظة القاهرة عام 1954.

- حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

- شغل وزير الكهرباء الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014.

- شغل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

- تولِّى منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.

ملفات نجح فيها وزير الكهرباء الجديد

حقق وزير الكهرباء الجديد نجاحا في عدد من الملفات المهمة منذ أن تولّى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أغسطس عام 2022، منها إدارة عدد من الملفات، منها تصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير قطاع الغزل والنسيج الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها في التصدير وزيادة موارد الشركات.