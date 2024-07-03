أسعار الفراخ في المحلات الیوم الأربعاء 3-7-2024

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ اليوم عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، حيث شهدت انخفاضا في الأسواق والمحلات بنحو 3 جنيهات عن أمس، وسجل سعر الفراخ البيضاء نحو 75 جنيها بعدما سجل أمس 78 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وتباع الدواجن البيضاء للمستهلكين بسعر يتراوح بين 85 و88 جنيها للكيلو، وترصد السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-6-2024.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كيلو الرومي نحو 170 جنيها للكيلو.

- جاء سجل سعر كيلو أجنحة الرومي بـ140 جنيها للكيلو.

- سجلت الدواجن البلدي نحو 100 جنيه في المزرعة، و110 جنيهات للمستهلك.

- بينما سجّل سعر كيلو البانيه 187 جنيها للكيلو.

- بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.

- وصل سعر صدور الدجاج إلى نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكیت الیوم

- تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيها.

- سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات.

- يباع سعر الكتكوت الهجين بسعر 15 و16 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.