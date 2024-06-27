بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024.. الفراخ البيضاء بكام؟
كتب:
محمد سيف
08:11 م | الخميس 27 يونيو 2024
سعر الدواجن
أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الخميس 27-6-2024، إذ سجلت نحو 84 جنيهًا في المزرعة وتباع في الأسواق للمستهلك بـ93 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024، وفقًا للمعلن من بورصة الدواجن الرئيسية على الإنترنت، وهي كالتالي:
- الرومي نحو 170 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 140 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 100 جنيه في المزرعة، و110 جنيهًا للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 185 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو البط اليوم
- سجل سعر كيلو البط البلدي 125 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 118 جنيها.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيها.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و18 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 13.5 و14.5 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 و11 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 85 و12 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 12 و14 جنيهًا.