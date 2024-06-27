بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024.. الفراخ البيضاء ‎بكام؟

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الخميس 27-6-2024، إذ سجلت نحو 84 جنيهًا في المزرعة وتباع في الأسواق للمستهلك بـ93 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024، وفقًا للمعلن من بورصة الدواجن الرئيسية على الإنترنت، وهي كالتالي:

- الرومي نحو 170 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 140 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 100 جنيه في المزرعة، و110 جنيهًا للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 185 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي 125 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 118 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 85 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 12 و14 جنيهًا.