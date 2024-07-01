محافظ القاهرة يتفقد تطبيق مواعيد غلق المحلات.. «استجابة كبيرة»

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، أحياء ومناطق العاصمة المختلفة، شملت وسط المدينة، وإبراهيم اللقاني وروكسي، وعباس العقاد، وشبرا وخلوصي، والترعة البولاقية، وروض الفرج، وشوارع بورسعيد وقدري والسد، ومنطقة المنيل، وذلك لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 .

وأشاد محافظ القاهرة، في بيان، بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية ، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

التزام الورش

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة الورش بأحياء العاصمة التزمت بالقرار وأغلقت أبوابها في العاشرة مساءً، وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ، ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية .

كما أكد محافظ القاهرة على أنه سيجري تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد، مع تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يجري الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها، وأن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

مواعيد غلق المحلات

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .