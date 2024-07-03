القائمة الكاملة لنواب المحافظين في الحكومة الجديدة

كشفت قناة «إكسترا نيوز» القائمة الكاملة لنواب المحافظين الجدد، التي شهدت استكمال خطة الدولة المصرية في الاستفادة من الكوادر الشبابية في ذلك المنصب لتأهيلهم لنيل منصب المحافظ والمناصب القيادية الأكبر خلال السنوات الماضية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، القائمة الكاملة لنواب المحافظين الجدد بعدما جرى إعلانها كالتالي:

القائمة الكاملة لنواب المحافظين الجدد

- حسام الدين فوزي أبويوسف – محافظة القاهرة

- إبراهيم عبدالهادي ياسين – محافظة القاهرة

- أشرف محمد منصور – محافظة القاهرة

- منى رضا البطراوي – محافظة القاهرة

- أميرة صلاح عبدالحكيم – محافظة الإسكندرية

- إبراهيم ناجي الشهابي – محافظة الجيزة

- هند محمد عبدالحليم – محافظة الجيزة

- إيمان عمر ريان – محافظة القليوبية

- محمد سامي التوني – محافظة الفيوم

- إسلام السيد رجب – محافظة مطروح

نواب محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج

- مينا عماد حنا – محافظة أسيوط

- محمد محمود أبوزيد – محافظة المنيا

- محمد عبدالهادي عبدالرحيم – محافظة سوهاج

- هشام أحمد أبوزيد – محافظة الأقصر

- بلال السعيد حبش – محافظة بني سويف

- حازم عمر أحمد عمر – محافظة قنا

- أحمد أنور العدل – محافظة الدقهلية

- شيماء محمد الصديق – محافظة دمياط

- محمود محمد عبدالغني – محافظة الغربية

- محمد ابراهيم موسى – محافظة المنوفية

- عمرو عثمان نعمان – محافظة بورسعيد

- أحمد محمود عبدالمعطي – محافظة الشرقية

- لبنى عبدالعزيز حبيب – محافظة الشرقية

- حازم محمد جودة الديب – محافظة البحيرة

- عمرو مجدي البشبيشي – محافظة كفر الشيخ

- أحمد عصام الدين موسى – محافظة الإسماعيلية

- عبدالله رمضان توفيق – محافظة السويس

- عاصم عبدالغفار سعدون – محافظة شمال سيناء

- عمرو حلمي لاشين – محافظة أسوان

- ماجدة حنا بباوي – محافظة البحر الأحمر

- إيناس سمير حافظ – محافظة جنوب سيناء

- حنان مجدي نورالدين – محافظة الوادي الجديد