إجراء جديد من محافظ القليوبية لضبط أي سيارة تلقي المخلفات بالشوارع ليلا

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والميادين، وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، ومنها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، ومحور العصار، وشارع 15 مايو، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وشارع أحمد عرابي، ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة.

استمرار أعمال الكنس

خلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص ومحور العصار، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين بالاضافة إلى رفع تراكمات ومخلفات الهدم علي جانبي الطريق، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، وبشارع 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وجه المحافظ باستغلال الجزر الوسطى من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.

متابعة سير أعمال النظافة

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع أحمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

حيث وجه برفع المخلفات أول بأول مع التنسيق مع مديرية أمن القليوبيه لعمل ورديات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالمخلفات بتلك المناطق.