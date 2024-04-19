محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، والبرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلية بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد الأراضي المستصلحة بقريتي المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقة حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وحسين زمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء أحمد حسين مدير عام شؤون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب مدير عام مشرعات الأمن الغذائي.

أراضي المراشدة

وتابع محافظ قنا، خلال الجولة مراحل إعداد وتجهيز 30 فدانا بقرية المراشدة، و90 فدان بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، مشيرا إلى أنه جرى اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة في إنتاج العلف الحيواني.

الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات

وأكد «الداودي»، أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي، لافتا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي، تشمل المزارعة السمكية والمكونة من 3 أحواض سمكية، على مساحة 45 ألف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية.