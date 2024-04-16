محافظ القليوبية: إنشاء مبنى جديد في حميات بنها بتكلفة 60 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحه في مدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل إلى 652 مليون جنيه، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

كما تفقد أعمال توريد 3 أجهزة جديد بالمعامل المركزية، وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة باعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها، ورافقه في الجولة الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينه بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينه طوخ,

إنشاء مبنى جديد بمستشفى حميات بنها

بدأ المحافظ الجولة بتفقد إنشاء مبنى جديد بمستشفى حميات بنها بتكلفة إنشائية 60 مليون جنيه، تشمل 16 وحدة غسيل كلوي، و19 سريرعناية، وجاري التشغيل في غضون شهر.

واستمع المحافظ إلى شرح وكيل وزاره الصحة حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى، مؤكدا أن المستشفى ما زالت تقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير.

أجهزه جديدة بالمعامل المركزيه

كما تفقد الهجان أعمال توريد 3 أجهزة جديدة بالمعامل المركزية في بنها بتكلفة 12 مليون جنيه، وهي جهاز HPLC ويعمل على تحليل المحليات والألوان والمواد الحافظه، وجهاز GC/MS-MS لتقدير متبقيات المبيدات والمواد العضوية في جميع أنواع الأغذيه ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وغسيل مرشحات ومياه حمامات السباحه، وجهاز لتقديم خدمه تحليل المخدرات للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية وتأكيد التحاليل الإيجابيه للمترددين على الكومسيون الطبي.

أعمال إنشاء مستشفى طوخ

واختتم المحافظ الجوله بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها، ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.

وتقع المستشفى على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين بتكلفة تصل الى 580 مليون جنيه حتى الان.

ويضم المبنى الرئيسي 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسم للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.