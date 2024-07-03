4 وزيرات في الحكومة الجديدة.. من هن؟

شملت القائمة الكاملة للتغيير الوزاري الجديد 26 وزيرا و23 نائب وزير، ونائبين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بينهم 4 وزيرات.

4 سيدات في التغيير الوزاري الجديد

وتضم قائمة الوزيرات كل من: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، ورانيا عبدالمنعم المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين أحمد فؤاد وزيرة للبيئة.

وشمل التشكيل الكامل للحكومة الجديدة تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، ومن المقرر أن تجرى اليوم مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

تكليفات الحكومة الجديدة

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في 3 يونيو الماضي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرات والكفاءات، وحدد الرئيس أهدافًا للحكومة الجديدة.

وأبرز هذه الملفات، الحفاظ على محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، هذا إلى جانب تطوير ملفات الثقافة والخطاب الديني، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.