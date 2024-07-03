اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.. شغل عدة مناصب في الرقابة الإدارية

جددت الحكومة الجديدة الثقة في اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظًا للمنوفية ضمن حركة المحافظين 2024، إذ سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، تزامنًا مع التشكيل الوزاري والمحافظين الجديد، وفقًا لما أعلنته فضائية «إكسترا نيوز».

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظا للمنوفية

وتولى اللواء إبراهيم أبو ليمون ولايته الأولى محافظًا للمنوفية في 27 نوفمبر 2019 الماضي، وله العديد من الإنجازات التي حققها على أرض المحافظة، خصوصًا على المستوى الإنساني، بسبب المساعدات الإنسانية لمحدودي الدخل وذوي الهمم، إضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من المدارس والمستشفيات خلال السنوات الماضية.

معلومات عن اللواء إبراهيم أبو ليمون

ويعرض «الوطن» فيما يلي المعلومات والوظائف التي شغلها محافظ المنوفية في أثناء خدمته في الرقابة الإدارية لحين توليه منصب محافظ المنوفية ضمن حركة المحافظين 2024.

- ولد «أبو ليمون» في محافظة الغربية سنة 1962 ويبلغ من العمر حاليا 62 عاما.

- التحق بالرقابة الإدارية عام 1989 وشغل عدة مناصب داخل الرقابة الإدارية.

- شغل رئيس مكتب الرقابة الإدارية منذ عام 2003 في بالبحر الأحمر، ثم القاهرة، ثم الإسكندرية حتى عام 2011.

- تولى منصب رئيس إدارة مركزية رقابية، ونائب رئيس قطاع رقابي حتى عام 2015.

- تولى منصب رئيس قطاع مالي وإداري.

- تولى قطاع الأمن حتى عام 2017.

- آخر منصب له في الرقابة الإدارية كان رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول الهيئة.

- تولى منصب محافظ المنوفية في نوفمبر عام 2019.