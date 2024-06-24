بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، القرار رقم 654 لسنة 2024 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وتضمنت الحركة نقل سامي عبد الحميد سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونقل طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

حركة تنقلات بين رؤساء المراكز

وشملت الحركة نقل وحيد صلاح عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ونقل اللواء وحيد المأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

تكثيف العمل الميداني

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام، مؤكداً أن هناك تقييما دائما ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.