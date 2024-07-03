كاتب صحفي: خفض الأسعار وزيادة الإنتاج تحديان أمام الحكومة المرتقبة

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ الملف الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة المرتقبة التي تؤدي اليمين الدستورية اليوم، خاصة أنّ الاقتصاد العالمي يمر بتباطؤ في معدلات النمو وارتفاعات في الأسعار بشكل كبير على مدار 4 سنوات مضت، ما جعل البنوك المركزية ترفع سعر الفائدة، وتسبب في تداعيات سلبية على بيئة الاستثمار العالمية.

أولويات الحكومة المرتقبة

وأضاف «يعقوب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ خفض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيا خلال المرحلة المقبلة أولوية أولى لدى المواطنين، وعلى الحكومة المرتقبة العمل على هذا الملف، مشيرا إلى أنّ معدل التضخم انخفض في مصر بآخر 3 شهور تدريجيا لـ27%، واستهداف البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة أن ينخفض إلى 10% خلال الشهور المقبلة.

أهمية زيادة الإنتاجية

وتابع أنّه يجب على الحكومة المرتقبة العمل على ملف زيادة الإنتاجية في القطاعات المهمة مثل الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، فهي الأهم بالنسبة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحا: «كلما زادت إنتاجية السلع والمنتجات في تلك القطاعات زاد المعروض في الأسواق، والقاعدة الاقتصادية تشير إلى أنّه كلما زاد المعروض من أي سلعة كلما انخفض سعرها في الأسواق».