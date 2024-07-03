«المؤتمر»: على الحكومة المرتقبة وضع حلولا مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكّد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك تمامًا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، ما يتطلب وجود حكومة تتمتع بالكفاءة والخبرة السياسية القادرة على تنفيذ سياسات وأفكار جديدة مع الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار والقضاء على الإرهاب، ولذلك كان يجب ضخ دماء جديدة في الوزرات المختلفة لمواجهة التحديات والحصول على رضا المواطنين.

استكمال الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف «فرحات»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ الحكومة المرتقبة أمامها عدة مهام في مقدمتها الملف الاقتصادي، إذ يتوجب عليها وضع حلولًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال الطريق نحو الجمهورية الجديدة من خلال وضع حلول مستدامة لمواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخم والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وزيادة التكامل في مجالات الاقتصاد والزراعة والصناعة.

حل مشاكل المستثمرين والصناع

وشدد على ضرورة حل مشاكل المستثمرين والصناع وتقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأهمية استكمال المشروعات القومية التنموية، والتوسع في الاستصلاح الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس.

وأوضح أنَّ الحكومة يجب أن تواصل النجاحات في مجال أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية الوطنية، خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية، وتوفير الدعم المالي والفني للمصانع المحلية لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج تمويل وتقديم الدعم الفني وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيسها وتوسيعها.

واختتم حديثه بتأكيد أهمية حل مشكلة انقطاع الكهرباء، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، فضلا عن أهمية وضع رؤية واضحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية.