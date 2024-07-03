«الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الممولين مطالبون باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023، مشيرة في بيان صحفي إلى أن هذه الشهادة يجرى الحصول عليها مجانا من خلال المأموريات المختصة، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في سداد الضرائب ومراقبة العمليات المالية.

إصدار الفواتير الإلكترونية

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب الممولين بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، حتى لا يتخذ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ندوات التوعية الضريبية

وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال العديد من الوسائل مثل تنظيم ندوات التوعية الضريبية إلكترونيا.