«ضمن الكوادر الشابة».. محمد موسى نائبا لمحافظ المنوفية 2024

جددت الحكومة الجديدة، الثقة في محمد إبراهيم موسى نائبًا لمحافظ المنوفية 2024، ومن المقرر أنّ يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قصر الاتحادية اليوم، وذلك تزامنًا مع التشكيل الوزاري وحركة المحافظين والنواب الجدد، وفقًا لما أعلنته فضائية «إكسترا نيوز».

نائب محافظ المنوفية

وكان محمد موسى تولى منصب نائب محافظ المنوفية عام 2019، وله بصمات وإنجازات رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقضاء على المواقف والأسواق العشوائية وإنشاء محطات تدوير القمامة مثل المحطة الوسيطة.

معلومات عن محمد إبراهيم موسى

ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، معلومات عن محمد إبراهيم موسى نائب محافظ المنوفية 2024، وكذا المناصب التي تولاها سابقًا:

- محمد إبراهيم موسى وُلد في منوف بمحافظة المنوفية عام 1990.

- تخرج في كلية التجارة جامعة المنوفية، وحاصل على دبلوم في الاقتصاد العام والحكومي ودبلوم في الضرائب، ويدرس حاليًا الماجستير في الاقتصاد الكلي.

- عضو مؤسس في حزب العدل وخاض انتخابات مجلس النواب في وقت سابق.

- كان يعمل باحثا اقتصاديا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما مضى.

- كان متحدثًا رسميًا لتنسيقية شباب الأحزاب، كما شارك في العديد من مؤتمرات الشباب.

- تولى منصب نائب لمحافظ المنوفية في نوفمبر عام 2019.