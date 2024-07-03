المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم بعثة تجارية لـ20 شركة إلى المغرب

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة المغرب تضم 20 شركة من القطاع، وذلك في الفتره من 1 إلى 5 يوليو 2024، بالتعاون مع مشروع تطوير التجاره وتمويل الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتمثيل التجاري المصري.

وحضر افتتاح البعثة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المغرب حساني بركاني، وسليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري في المغرب.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ المجلس يسعى إلي المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030 ضمن استراتيجية تطوير الصادرات.

أهم القطاعات التصديرية

وأكدت، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10% اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وأشارت إلى أن السوق المغربية أحد أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة المجلس خلال 2024، ويركز المجلس على أسواق شمال أفريقيا من أجل استمرار قفزة الصادرات التي يجري تحقيقها منذ بداية العام الحالي والتي سجلت مستويات غير مسبوقة عند 1.6 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي.

الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري

وأكدت أنّ المجلس يساند الشركات المصرية لدخول السوق المغربي عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق من خلال تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.