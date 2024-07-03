حركة المحافظين 2024.. أبرز المعلومات عن أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية

منذ نحو 5 سنوات، عُين المهندس أحمد عصام الدين نائبًا لمحافظ الإسماعيلية، ليكون اليوم على موعد مع حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، ضمن حركة المحافظين 2024، ليكمل عصام مسيرته في المحافظة مع محافظ الإسماعيلية الجديد اللواء أكرم محمد جلال، الذي جرى تعيينه خلفًا للواء شريف فهمي بشارة.

معلومات عن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية

- حصل المهندس أحمد عصام على بكالوريوس الهندسة في عام 2009، ثم حصل على ماجستير في الهندسة المعمارية عام 2015 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- عمل مهندسا معمارية في قسم للجودة في شركة المقاولون العرب.

البرنامج الرئاسي لإعداد الكوادر الشبابية

- عمل مدرسًا مساعدًا في كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تخرج المهندس أحمد عصام في البرنامج الرئاسي لإعداد الكوادر الشبابية للمناصب القيادية.

- تم تعيينه نائبًا لمحافظ الإسماعيلية في عام 2018.

- تولى عدة ملفات مهمة بينها متابعة عمل رؤساء الأحياء والمراكز في الإسماعيلية، ومتابعة تنسيقات مشروع حياة كريمة في القنطرة شرق.

- تم تجديد الثقة للمهندس أحمد عصام ضمن حركة المحافظين 2024 اليوم.