كشفت قناة «إكسترا نيوز» تعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظا للإسكندرية خلفًا للواء محمد الشريف، لتكون المدينة الساحلية على عهد جديد من القيادة بأفكار رجل ذو خبرة في المجال العسكري إضافة إلى قدرته على القيادة الاستراتيجية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجديد.

مناصب قيادية سابقة لمحافظ الإسكندرية الجديد

شغل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجديد، منصب قائد للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير، وذلك منذ عام 2021 حين أصدر قرار تعيينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ذلك المنصب جاء نتيجة لمناصب عدة تقلدها الرجل صاحب الـ66 عاما الذي بدأ حياته العملية بالقوات البحرية برتبة الملازم بحري عام 1978 قبل أن يصل إلى رتبة الفريق عام 2017.

نجاحات عدة مر بها محافظ الإسكندرية الجديد بدءًا من بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978، وفرقة الغطس الأولية عام 1981، ودورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982، كما أمضى إمتحان شهادة ربان أعالي البحار دورة فبراير 1985، وفرقة شؤون إدارية حتمية عام 1986، والفرقة الراقية تنفيذيين عام 1991، ودورة أركان حرب تخصص بحري عام 1993.

أمضى بنجاح اختبار تولي قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالي البحار عام 1993، ودورة المنظمة البحرية الدولية عام 1999، ودورة الاستراتيجية الإفريقية عام 2001، ودورة حرب عليا عام 2004، ودورة تأهيل إعلامي للقادة عام 2012، والدورة العليا لكبار القادة عام 2013.

مناصب سابقة في الإسكندرية لمحافظها الجديد

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها منصباً في الإسكندرية، إذ عمل مسبقا في المدينة الساحلية من خلال أكثر من منصب، أبرزها رئيسًا لأركان قاعدة إسكندرية البحرية، وقائداً لقاعدة إسكندرية البحرية.