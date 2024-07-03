جهود حياة كريمة في محافظة المنيا.. تنفيذ 938 عمارة بتكلفة 4.5 مليار جنيه

خلال السنوات الأخيرة، شهدت محافظة المنيا تطوراً شاملاً في جميع القطاعات، بفضل جهود المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي تعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة، ومن بين القطاعات المستفيدة كانت الإسكان والصحة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الرئيسية.

جهود حياة كريمة في قطاعي الصحة والإسكان

في قطاع الإسكان، بذلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودا كبيرة لتطوير العشوئيات، وتمكنت من إنجاز 938 عمارة تضم 22256 وحدة سكنية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، مع الانتهاء من 811 عمارة تضم 19076 وحدة سكنية، ومتابعة العمل في 127 عمارة أخرى.

فيما يخص قطاع الصحة، تم تنفيذ مشروعات ضخمة شملت تطوير مستشفيات ملوى وسمالوط وبني مزار ومطاي والعدوة، بالإضافة إلى إحداث مراكز متخصصة لخدمات الأم والطفل وتحديث وحدات صحية في القرى.

تحسين جودة الحياة

من أمثلة هذه المشروعات، مستشفى سمالوط النموذجي الذي يضم مباني متعددة ومرافق متطورة تخدم 733 ألف نسمة، ويوفر خدمات متكاملة من الطوارئ والاستقبال إلى العمليات الجراحية والعناية المركزة والولادة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت محافظة المنيا تصميم مستشفى ديرمواس النموذجي وفقًا لأحدث المعايير، بتكلفة إنشائية تبلغ 216 مليون جنيه، ويضم مجموعة شاملة من الأقسام والمرافق بما في ذلك غسيل الكلى والعيادات الخارجية والخدمات المساندة.

بهذه الجهود الرامية لتعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة، تواصل الحكومة المصرية استثماراتها في المنيا، بهدف تلبية احتياجات سكان المحافظة وتعزيز البنية التحتية فيها.