استقرت أسعار البصل في سوق العبور للجملة، في الوقت الذي يتوافر بشكل كبير فى كل الأسواق في القاهرة الكبري والمحافظات المختلفة، نظرا لأهميتة لجميع الأسر، خاصة أنه عنصرا أساسيا في المطبخ المصري، ويدخل في إعداد جميع الوجبات.

أسعار البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-7-2024

تتراوح أسعار البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-7-2024، بين 4.5 و7 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ترصد «الوطن»، أيضا أسعار الخضروات اليوم، وفقا لآخر تحديثات سوق الجملة بالعبور، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

- سعر الطماطم بين 5 و8.5 جنيه.

- سعر البطاطس بين 12 و18 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 8 و12 جنيها.

- سعر الجزر بين 4.5 و5.5 جنيه.

- سعر الفاصوليا الخضراء بين 10 و18 جنيهًا.

- سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و7.5 جنيها.

- سعر الباذنجان الأبيض بين 6 و10 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر خيار بين 9و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و22 جنيهًا.

- يتراوح سعر البامية بين 7 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 7 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 و60 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.