سعر البصل اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق للمستهلك

سجل سعر البصل اليوم الخميس 27-6-2024، نحو 7 جنيهات للمستهلك، وذلك وفق المعلن في الأسواق من شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية.

وأوضحت الشعبة أن المعروض من البصل في الأسواق كميات كبيرة، بسبب قرب انتهاء موسم الحصاد وجودة المحصول خلال هذا العام، ما أدى إلى تراجع السعر إلى أدنى مستوى، مقارنة بما كانت عليه الأسعار العام الماضي.

سعر البصل اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر البصل اليوم، وفقًا لشعبة الخضروات والفاكهة، ويباع البصل بالجملة أي بالجوال وزن 50 كيلوجرامًا بسعر 5 جنيهات للكيلو، بينما يباع للمستهلك بـ7 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- يسجل سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.5 - 5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 8 إلى 110 جنيهات.

- يسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي، ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.