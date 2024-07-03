من الهندسة إلى نائبي محافظ الشرقية.. معلومات عن لبنى عبدالعزيز وأحمد عبدالمعطي

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» القائمة الكاملة لنواب المحافظين الجدد 2024، اليوم، وتضمنت، تجديد الثقة في لبنى عبدالعزيز حبيب وأحمد محمود عبد المعطي نائبين لمحافظ الشرقية، إذ يؤدي الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

من هو أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية؟

- وُلد أحمد محمود عبد المعطي، في 1 يوليو عام 1989 بمحافظة الشرقية، وشغل منصب نائب المحافظ منذ عام 2019 وحتى تجديد الثقة فيه.

- حصل على بكالوريوس نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق عام 2010، وماجستير معهد نظم المعلومات الجغرافية من جامعة مونستر بألمانيا 2013، ودكتوراه في نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق 2018.

- تدرج عبد المعطي في عدة مناصب، إذ عمل مدرسًا بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الزقازيق 2018، وعمل مستشارًا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتحول الرقمي اعتبارًا من شهر 10 عام 2018 حتى الآن، ومدير مشروع الترقيم المكاني بوزارة التخطيط خلال عام 2017.

- شارك في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيًا، وكان عضو لجنة انتقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من هي المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية؟

- ولدت المهندسة لبنى عبد العزيز في عام 1977، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وشغلت منصب نائب محافظ الشرقية منذ عام 2019.

- حصلت على بكالوريوس الهندسة عام 1998، وشغلت منصب مدير الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام، وأُسند إليها تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرويدة ومشروعات أخرى داخل المحافظة.