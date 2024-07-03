حركة المحافظين الجدد 2024.. معلومات عن بلال حبش نائب محافظ بني سويف

يؤدي بلال حبش، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعد تعيينه نائبًا لمحافظ بني سويف، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم، التي تضمنت استمرار محافظ بني سويف ونائبه في منصبهما.

السيرة الذاتية لنائب محافظ بني سويف

ووفقًا لقناة « إكسترا نيوز» جاءت السيرة الذاتية لنائب محافظ بني سويف بلال حبش من مواليد 27 نوفمبر 1988 في قرية بهنيا بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتخرج من كلية التربية قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية بجامعة الأزهر في عام 2011.

تجديد الثقة في نائب محافظ بني سويف

وحصل نائب محافظ بني سويف على ماجستير إدارة الأعمال من الاكاديمة العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية 2024، وجرى تعيينه في 2019 نائبًا لمحافظ بني سويف.

واستطاع نائب محافظ بني سويف من تنفيذ المهام الخاصة بمنصبه خلال فترة عمله بالمحافظة على أكمل وجه قبل أن يتم تجديد الثقة له مرة أخرى.