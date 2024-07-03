حركة المحافظين 2024.. معلومات عن اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس الجديد

كشفت قناة «إكسترا نيوز» عن تولي اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، منصب محافظ السويس، خلفًا للواء عبد المجيد صقر، المحافظ الأسبق، ضمن حركة المحافظين 2024، التي شملت عددا كبيرا للمحافظات.

من هو اللواء أركان حرب طارق الشاذلي؟

ووفقًا لما أكدته قناة «إكسترا نيوز»، فإنّ اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، شغل عدة وظائف قيادية داخل الجيش الثالث الميداني منها قيادة اللواء السابع والكائنة داخل نطاق مدينة السويس وعلى دراية بطبيعة مدينة السويس ومقوماتها، والتركيبة السكانية للمحافظة.

وأوضحت، أنّ «الشاذلي» تدرج في المناصب القيادية بالجيش الثالث الميداني، ومنها إلى مناصب أخرى في وزارة الدفاع حتى شغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية حتى مطلع العام الجاري 2024.

ويُعد اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، هو المحافظ السادس والعشرين في تاريخ محافظة السويس، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ، في مصر منذ عام 1960 منذ إصدار قانون الإدارة المحلية.

المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية

ومن المقرر أنّ يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم ، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.