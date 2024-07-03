حركة المحافظين الجدد 2024.. المسيرة المهنية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

من المنتظر أنّ يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قصر الاتحادية اليوم، ضن حركة المحافظين الجدد 2024 وتشكيل الحكومة الجديد، بحسب ما أعلنته مصادر حكومية لـ«إكسترا نيوز».

وأعلن مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تعيين اللواء طارق مرزوق عبد الغني محافظا للدقهلية خلفًا للدكتور أيمن مختار، إذ شغل عدة مناصب من أهمها مدير أمن الجيزة ومساعد وزير الداخلية في قطاع مصلحة السجون.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وعين محافظ الدقهلية الجديد مديرًا لأمن الجيزة قبل توليه منصب مساعد وزير الداخلية، وأشرف على تنفيذ العديد من العمليات الأمنية، وشارك في العديد من قضايا الرأي العام.

مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون

عُين اللواء طارق مرزوق في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وخلال مسيرته المهنية، شارك في وضع وتنفيذ العديد من الخطط الأمنية التي ساهمت في الحد من الجرائم وتعزيز الأمن في المناطق التي خدم فيها، وتطوير البنية التحتية الأمنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديث.