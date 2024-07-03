«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في قنا

أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية مجانية في قرية الحلفاية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية بقنا، للكشف على المواطنين لمدة يومين، وتشمل التحاليل والفحوصات الطبية وصرف الأدوية.

التخصصات الطبية

وضمت قافلة حياة كريمة في محافظة قنا، عددا من التخصصات الطبية المختلفة، منها على سبيل المثال: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.

نقل الحالات إلى رعاية طبية

كما تتولى المبادرة بنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج المجاني.