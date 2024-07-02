جهود «حياة كريمة» في المحافظات خلال أسبوع.. ماذا قدمت للأسر؟

شهدت مختلف القرى في المحافظات اهتماما كبيرا من قبل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحقيق طفرة حضارية، من خلال إنشاء المشاريع المختلفة، وإطلاق مبادرات تخفف عن المواطن المصري الأكثر احتياجا.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأطلقت مبادرة حياة كريمة قوافل طبية بشكل دوري في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، إذ كثفت خلال الأسبوع الماضي جهودها في تنظيم عدة قوافل طبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

أطلقت المبادرة الرئاسية قافلة طبية في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وقدمت خدمات طبية مجانية للأهالي على مدار يومين، وجرى إطلاق قافلة بيطرية في محافظة الجيزة، من أجل تحصين الماشية، وتواجدت القافلة في منطقة الصف وأطفيح، وكانت القافلة بالتعاون بين المؤسسة ومديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية.

كشف وعلاج مجاني

وانتشرت القوافل في محافظة المنيا، وجرى تنظيم ندوات توعوية حول طريقة الحماية من الأمراض المعدية وغيره، كما ضمت القافلة ما يقرب الـ8 تخصصات طبية مختلفة.

وتواجدت قوافل حياة كريمة في محافظة الشرقية، بقرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر، وجاءت تلك القافلة بالتعاون بين حياة كريمة وجامعة الزقازيق، وتعمل على تقديم الكشف المجاني وصرف العلاج، بالإضافة إلى تحوير الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج المجاني.

وكان لمحافظة البحيرة نصيب من قوافل حياة كريمة الطبية، ففي يوم السبت الموافق 22 يونيو، تواجدت القوافل في قرى المحافظة من أجل تقديم الخدمة الطبية الشاملة للأهالي، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

خدمات صحية في شمال سيناء

وأطلقت حياة كريمة، قوافل طبية شاملة في محافظة الشرقية، تحديدا في قرية قراجة مركز كفر صقر وتمكنت من الكشف على 640 مواطن من أهالي القرية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية للأهالي.

ومن الشرقية إلى شمال سيناء، أطلقت حياة كريمة قوافل طبية في العريش وتمكنت من إجراء الكشف على 82 حالة عيادة جلدية، و217 حالة عيادة باطنة، و100 حالة عيادة انف وأذن، و106 مرضى كبد وجهاز هضمي، و89 حالة عيادة أطفال، و62 حالة عيادة أوعية دموية، و42 حالة عيادة قلب، و83 حالة كلى.