حركة المحافظين 2024.. معلومات عن الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

بدأت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل حركة المحافظين 2024 ونوابهم، ومن بينهم الدكتور عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، الذي جرى تجديد الثقة فيه، وفق ما أعلنته «إكسترا نيوز».

من هو الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد؟

- تولى الدكتور عمرو عثمان منصب نائب محافظ بورسعيد في نوفمبر 2019.

- حصل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد على العديد من الشهادات العلمية، منها بكالوريوس الھندسة الميكانيكية بتقدير عام جيد عام 2007، وماجستير إدارة العمل بتقدير عام امتياز في 2019.

- حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في الرسالة المقدمة عن «دور التخطيط الاستراتيجي في دعم المشروعات القومية»، من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- لديه 11 سنة خبرة في العمل بقطاع البترول والصناعات البتروكيماوية والغاز وتكرير البترول.

- حصل على دورات في برنامج القيادات الشابة المتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وحل المشاكل واتخاذ القرار، ومدير المشروع المحترف، وإدارة الوقت والاجتماعات، ومھارات القيادة.

منتدى شباب العالم

- شارك الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد في منتدى شباب العالم، ومؤتمر الشباب، والحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي «تحيا مصر» في الدورتين الأولى والثانية من انتخابات الرئاسة عامي 2014، و2018.

- شارك في تطوير وتنمية المشروعات المختلفة في بورسعيد، منها المنظومة الرقمية والتأمين الصحي الشامل والإسكان الإجتماعي وحدائق بلا أسوار وعددا من المشروعات السياحية.