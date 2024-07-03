قرار نهائي من ليفربول.. هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024؟

لا شك أن وجود محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، ضمن قوام المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024، سيدعم الفراعنة في المشوار المرتقب، لكن يبدو أن ليفربول يملك رأيا آخر حول مصير مشاركته في الأولمبياد، وغيابه عن فترة الإعداد للموسم الجديد.. فما قرار ليفربول النهائي في هذا الشأن؟

هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024؟

«محمد صلاح سيشارك في فترة الإعداد كاملة».. هكذا جاء قرار ليفربول بشأن مصير التخلي عن خدمات محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، من أجل مشاركته في أولمبياد باريس 2024، باعتبارها تتزامن مع فترة الإعداد التي تبدأ خلال ساعات، من أجل الاستعداد لموسم الدوري الإنجليزي الجديد الذي ينطلق في بداية أغسطس.

بحسب صحيفة «ذا أثليتيك»، فإن ليفربول يرفض فكرة التخلي عن محمد صلاح، أحد أهم العناصر والركائز التي سيستند عليها آرني سلوت في مهمته التدريبة الجديدة مع ليفربول، إلى جانب رغبة محمد صلاح في إثبات جدارته وكسب ثقة المدرب الهولندي منذ اللحظة الأولى، لضمان البقاء في أساسيًا مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح وواتارو إندو سيكونا متاحين للمشاركة في جدول ليفربول الكامل للموسم التحضيري، حيث لن يشاركا في الأولمبياد، رغم محاولات الاتحادين المصري والياباني التفاوض حول استدعاء اللاعبين كأحد اللاعبين الثلاثة المسموح لهم فوق السن، في كل تشكيلة لبطولة تحت 23 عاما المقررة في باريس من 24 يوليو.

ومع ذلك، بما أن الألعاب الأولمبية ليست مسابقة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الأندية ليست مضطرة إلى التخلي عن لاعبيها، وبعد المحادثات سيبقى هذا الثنائي الآن في مكانه.

ليفربول لا يريد خسارة لاعبيه بسبب الأولمبياد

ويرى ليفربول أن عدم خسارة أي لاعب بسبب الأولمبياد يعد بمثابة دفعة معنوية للمدرب الجديد أرني سلوت، في رحلته نحو وضع بصمته على الفريق، بعد خلافة المخضرم يورجن كلوب.

ويعني هذا أن صلاح وإندو من المتوقع أن يشاركا في جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما يتوجه ليفربول إلى بيتسبرج يوم 23 يوليو، ويواجه ريال بيتيس في أول مباراة ودية له بعد ثلاثة أيام.

ويبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا يوم السبت 17 أغسطس.