السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، السيرة الذاتية الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

السيرة الذاتية لنائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

وأوضح المصدر لـ«الوطن» السيرة الذاتية لنائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وهي كالتالي:-

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة منها منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، ومنصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس.

- شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT «البوليتكنيك في مصر».

- شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية.

- عام 2004 عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو 2010 حتى أبريل 2014.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2015.