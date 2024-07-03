السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد.. أشرف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الجديد

أوضح المصدر، لـ«الوطن»، أبرز ملامح السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الجديد، كالتالي:

- الدكتور محمد عبد اللطيف من مواليد يونيو 1972 بالقاهرة.

- سافر في سن 13 عاما، إلى أمريكا لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأمريكية عام 2012.

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بأمريكا.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم.

- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.

- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.