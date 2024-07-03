أبرز الملفات على طاولة وزير التعليم.. تطوير الثانوية العامة وتعيين المعلمين

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنَّ هناك العديد من المحاور والملفات تتواجد على طاولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف والذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

استكمال منظومة التعليم الجديدة والمناهج

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الملفات والمحاور التي تنتظر وزير التربية والتعليم، تبدأ من استكمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ثم محاور مرتبطة باستكمال بناء منظومة التعليم الجديد التي وصلت حاليا للمرحلة الإعدادية والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل علي الصف الأول الإعدادي، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق، كجزء أساسي من الاستثمار في العنصر البشري كما يخطط الرئيس السيسي.

بناء فصول جديدة وتعيين معلمين

وأشار المصدر، إلى أن زيادة جودة التعليم ستشتمل أيًضا على التوسع في بناء الفصول الجديدة بما يمهد للقضاء على الكثافات الطلابية، إضافة إلى إعادة تعظيم دور المدارس كبيئة أساسية للتعلم، واستكمال تعيين المعلمين بمسابقة 150 ألف معلم التي أعلنت عنها الحكومة عام 2022، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس.

تطوير نظام الثانوية العامة

وقال المصدر إن من أهم الملفات التي تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد هي وضع رؤية شاملة لتطوير الثانوية العامة والتي تتضمن بناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، ضمن خطة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاس للتطور الحاصل في الجمهورية الجديدة، وخاصة أنها تهم قطاع كبير من الطلاب والأسر المصرية، إذ سيتمّ طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي لإجراء التعديلات المناسبة، وسوف يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات، وتعدد المسارات وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه.

التعليم الفني وتخريج عمالة ماهرة

وتابع المصدر أنَّ «التعليم الفني» والاستثمار في الثروة الطلابية وخاصة في ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفني بجميع تخصصاته، بحيث يكون خريجو المدارس الفنية هم أساس النهضة الصناعية والتنموية الكبرى في مصر، من حرفيين إلى عمالة ماهرة ومهندسين في كل القطاعات، وكل ذلك مرتبط بجودة التعليم الفني، كجزء من جودة شاملة في المنظومة يجري بناؤها حاليا.

وأكّد أنَّ توسيع الشراكة مع القطاع الخاص من الملفات المهمة أمام عبداللطيف وذلك لإنشاء أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقدم تعليمًا مميزًا للطلاب وتعمل على تحسين جودة التعليم الفني، خريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية في مختلف المجالات والتخصصات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق رؤية مصر 2030، إضافة إلى إنشاء مدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل.

عودة الطلاب وضبط مصروفات المدارس الخاصة

عودة طلاب الثانوية العامة والإعدادية للمدارس وانتظامهم، من أبرز التحديات التي تواجه وزير التعليم الجديد، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وعودة المدرسة لطبيعته، والتي تظل من التحديات الشائكة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي وضع ضوابط تحكم مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشكل يحقق أهداف الأطراف سواء المدارس أو أولياء الأمور.