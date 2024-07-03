3 سيدات تقلدن مناصب قيادية في البحيرة.. بينهن محافظتين ونائبة

تقلدت 3 سيدات مناصب قيادية في محافظة البحيرة، منهم محافظا ونائبة محافظ خلال السنوات الماضية، حيث كانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق أول سيدة تتولى منصب المحافظ في مصر، ثم تولت الدكتورة نهال بلبع منصب نائب محافظ البحيرة، أثناء تولي اللواء هشام آمنة منصب محافظ البحيرة، وتستمر الدكتورة جاكلين عازر كمحافظ البحيرة بعد تجديد الثقة بها.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن السيدات الثلاث، كما يلي.

سيدات تلقدن مناصب قيادية في محافظة البحيرة

عُينت المهندسة نادية أحمد عبده صالح، نائب لمحافظ البحيرة خلفا للواء مصطفى هدهود في أغسطس 2013 أثناء فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور عقب ثورة 30 يونيو، ثم تولت منصب محافظ البحيرة.

وتخرجت في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية بجامعة الإسكندرية، وتولت محافظا البحيرة لمدة عام.

وعقب انتهاء فترة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تولت الدكتورة نهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة، حيث تخرجت في كلیة طب الأسنان جامعة الإسكندرية عام 2010.

حصلت على ماجستير طب أسنان أطفال، وشاركت في البرنامج الرئاسي لتأھیل الشباب الدفعة الثانیة.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد

وأدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعد إعلانها محافظ البحيرة ضمن حركة المحافظين الجدد 2024.

وتعد جاكلين عازر من أبناء محافظة البحيرة، إذ ولدت في 13 مارس 1987، وتولت خلال عام 2019 منصب نائب محافظ الإسكندرية، حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، وتخرجت في جامعة الإسكندرية عام 2010.

وعملت «عازر» معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016، و حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016، كما شاركت في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب