أحمد كجوك وزير المالية الجديد.. «مهندس الاتفاقيات الاقتصادية»

إرث كبير من الخبرة يتمتع به الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وتولي كجوك الوزارة خلفًا للدكتور محمد معيط، فكان يشغل الرجل منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية منذ عام 2016.

إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدولي

أسهمت جهود الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار كانت موزعة على دفعات، وحسم الاتفاق الشهير بين مصر وصندوق النقد بشان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وشارك في تطوير العمل ومكينة الإدارات داخل وزارة المالية مع الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.

ساهم في تنويع مصادر الدخل الدولاري

وأمام وزير المالية الجديد عمل كبير خاصة تنويع مصادر الدخل الدولاري خلال الفترة المقبلة، كما يستكمل عملية التطوير داخل الضرائب والجمارك بعد الانتهاء من الميكنة الشاملة لتلك المصالح، وأسهم ذلك في تسريع العمل داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية داخل الضرائب ما ساعد في ضم الاقتصاد الموازي إلى حاضنة الدولة وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات في مصلحة الجمارك.

كما شغل كوجك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائبا لمساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي.

وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كوجك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائبًا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

كان كجوك قد حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.