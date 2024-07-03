أول رد فعل لـ محمد صلاح بعد رفض ليفربول مشاركته في الأولمبياد.. ماذا فعل؟

يبدو محمد صلاح في كامل تركيزه، من أجل الاستعداد جيدًا لموسم آرني سلوت الأول مع ليفربول، إذ يظهر الفرعون المصري في جميع المناسبات وهو يواصل تدريباته الفردية من أجل زيادة قوته البدنية وتعزيز لياقته، استعدادًا للمشاركة في الموسم التحضيري لليفربول، بعد رفض الفريق فكرة الاستغناء عنه ومشاركته في أولمبياد باريس 2024.

محمد صلاح يلمح إلى جاهزيته للمشاركة في فترة الإعداد

محمد صلاح بعد تأكيد الصحف الإنجليزية رفض ليفربول القاطع فكرة التخلي عن أهم الركائز في الفريق، من أجل وجوده في فترة الإعداد للموسم الجديد للفريق الإنجليزي، ظهر عبر خاصة ستوري موقع الصور «إنستجرام» وهو يواصل تدريباته من أجل المشاركة في المباريات الودية ضمن فترة الإعداد، والتي سيتزامن معها اقتراب انطلاق أولمبياد باريس 2024.

نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد عمل فردي شاق، يظهر عليه التعب من التدريبات البدنية التي يواصلها على مدار الفترة المنقضية، ورغم وجوده في عطلة صيفية، بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا وانتهاء موسم الريدز بشكل رسمي، ووداع يورجن كلوب بعد حقبة مليئة بالإنجازات.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي محمد صلاح سيشارك في فترة الإعداد كاملة مع فريقه ليفربول، استعدادًا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينطلق في بداية شهر أغسطس، وبذلك يُتوقع غياب صلاح عن المشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد باريس 2024.

وتأتي هذه التطورات بعد أنباء عن رغبة ليفربول في عدم مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأولمبية، لتزامنها مع فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي يتمسك خلالها آرني سلوت بالإبقاء على جميع العناصر من أجل الحفاظ على فرص الانطلاق بشكل قوي في الموسم الجديد.