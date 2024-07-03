رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو بتعيينه وزيرا للثقافة: كفاءة وطنية مميزة

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد هنو بعد تعيينه وزيرًا للثقافة، معربا عن فخر واعتزاز الجامعة بالتكليف، الذي يعكس الثقة في الكفاءات الوطنية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في الدولة.

وأضاف قنديل، أنّ المنصب الجديد لـ هنو يأتي تتويجا لجهوده وتميزه، فهو نموذج مشرف لتميزه العلمي والأكاديمي والعملي، وإسهاماته الملموسة في مجال الثقافة والفنون، والتي أهلته لتولي هذا المنصب المهم، متمنيًا له مزيدا من التفوق والتقدم.

يذكر أنّ الدكتور أحمد فؤاد هنو من مواليد 13-12-1968، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر عام 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة عام 1997، ودكتوراة في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

وشغل هنو عدة مناصب أكاديمية مرموقة على مدار مسيرته المهنية، حيث بدأ كمعيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية ليصبح أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وتولى منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في أغسطس 2019، وشغل منصب نائب رئيس جامعة الجلالة لشؤون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.