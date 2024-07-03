قصور الثقافة تطلق ورش «مصر جميلة» للموهوبين في دمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات ورش «مصر جميلة» المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين بمحافظة دمياط، وذلك بقصر ثقافة فارسكور، ضمن مبادرة وزارة الثقافة «ثقافتنا في إجازتنا».

بدأت الفعاليات مع ورشة تعليم أساسيات الرسم، أشار خلالها الفنان شادي قطامش، أن كل متدرب بإمكانه التعبير بالرسم بمجرد الانتهاء من الورشة، موضحا خطوات رسم منظر طبيعي، تلى ذلك بعض التدريبات العملية من أمام كورنيش النيل باستخدام الرصاص، وهناك عبر الأطفال عن النهر برؤيتهم الخاصة، فمنهم من رسم مشهد النيل مع بعض رموز الحضارة المصرية القديمة، وهناك من تخيل وجود حياة ريفية، وهناك من صمم لوحات تعبر عن البيئة الساحلية حيث الصيد والمراكب النيلية وغيرها من العناصر.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة الدراما الحركية، قدم خلالها المخرج كريم خليل لقاء بعنوان «التيمة الموسيقية مفتاح العرض الحركي»، أوضح خلاله مفهوم الدراما، مشيرا أنها تعبير أدائي بالجسد لتوصيل فكرة معينة، مع الاستعانة بلحن موسيقي، كما قام بتعريف المتدربين بأساسيات التعبير الحركي وكيفية التحكم بحركات اليد وتعبيرات الوجه أثناء الحركة والسكون، بجانب التعريف بالقواعد الأساسية الخاصة بالباليه باستخدام الموسيقى وبدونها، مع بعض التدريبات الجماعية للاستفادة منها في العمل الفني المقدم في حفل الختام.

ورشة «الفنون المسرحية»

واختتم اليوم الأول مع ورشة «الفنون المسرحية» للمخرج حسن النجار، تناول خلالها مفهوم الأداء المسرحي، موضحا مهارات الممثل والتي من أهمها قدرة التخيل والانضباط والتركيز الشديد.كما قام بتدريب الأطفال على كيفية اختيار النص المناسب وقراءة المشهد، مع بعض التدريبات منها التركيز على سرعة الاستجابة باستخدام تمرين عقارب الساعة، وآخر يعتمد على حفظ الحركة من خلال تثبيت حركات الممثلين لثوان، وغيرها من التمارين الخاصة بالتركيز والارتجال.

ثم تم دمج لمجموعات الموهوبين في الورش الثلاث للتدريب على عمل عرض مسرحي استعراضي بورشتي المسرح والأداء الحركي وعمل جدارية كبيرة كديكور يكون خلفية للعرض سيكون نتاج ورشة الفنون التشكيلية بعنوان اختاره الموهوبون وهو «في حب مصر».

الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

تفاصيل ورشة مصر جميلة

ويستمر البرنامج لمدة ستة أيام وتقام يوميا حتى 7 يوليو الحالي بواقع 3 ساعات تدريبية لكل ورشة، ويستكمل فيه الموهوبون تدريبهم في كل مجال فني، ليصلوا إلى العرض النهائي، وتعقد الورش التدريبية بين المحاضرات داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور، وفي عدد من الأماكن الطبيعية المتميزة وسيختتم اليوم الأخير بعرض نتاج للورش الفنية.