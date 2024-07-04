ناقد فني: الدورة الثانية من مهرجان العلمين تجمع بين الترفيه والثقافة

تحدث الناقد الفني محمود قاسم عن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرا إلى أن المهرجان خلال دورته الجديدة يستعد لانطلاقة قوية تشمل عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية على أجمل شواطئ المتوسط.

الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وأضاف محمود قاسم لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين بدورته الثانية يجمع بين الترفيه والثقافة، وهذا أهم ما يميز فعالياته، خاصة أن الجمهور معظمه من فئة الشباب، ومن المميز أيضاً هذا العام، هو إطلاق مهرجان يهتم بأمور الأطفال، من خلال مهرجان «نبتة» الذي يعد مفاجأة «العلمين»، ويستهدف بالأساس النشء.

فعاليات المهرجان مستمرة على مدار 4 أسابيع

4 أسابيع متوصلة خلال إجازة الصيف، تستمر فيها فعاليات مهرجان العلمين، إذ تضم حفلات غنائية لأشهر نجوم الطرب والغناء في مصر والعالم العربي، بإضافة إلى العروض الرياضية التي تقام على الشاطئ والكثير من العروض الترفيهية المختلفة التي تقدم لأول مرة في الشرق الأوسط.