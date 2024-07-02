مهرجان العالم علمين.. 50 يوما من الإبداع والدعم للشعب الفلسطيني

«العالم علمين».. شعار يستمر للعام الثاني على التوالي، بعد إطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي جذب أنظار العالم إلى المدينة الساحرة، وتستمر فعالياته على مدار نحو 50 يوما، تذخر بالفعاليات الفنية والترفيهية المميزة، التي تستهدف نحو 15 مليون سائح في واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

فعاليات مهرجان العلمين

ينقسم مهرجان العلمين إلى 5 مهرجانات هي «الموسيقى والمسرح، الطعام، الرياضة، الترفيه، ونبتة»، والأخير يخاطب الطفل ويترأسه الفنان أحمد أمين، ويعكس «نبتة» مدى اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأطفال والعائلة، كما يقدّم تجربة متكاملة لجمهور مهرجان العلمين.

تشهد فعاليات مهرجان العلمين تنظيم 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، بينهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وفريق كايروكي، وغيرهم، كما تتضمّن فعاليات المهرجان 35 فعالية ترفيهية، و12 حدثا رياضيا تغطي جانبا كبيرا من الألعاب الجماعية والفردية.

مفاجآت الكينج لجمهوره في العلمين الجديدة

وأكد الفنان محمد منير لـ«الوطن»، أنّه يتشوق إلى رؤية جمهوره بعد تقديمه حفل نجاح في مهرجان العلمين الجديدة العام الماضي، ولذلك سيجهّز العديد من المفآجات للجمهور، متمنيا أن ينال الحفل إعجاب جميع الحضور.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة، وهو القرار الذي قوبل بإشادة من قبل الخبراء والمتخصصين، وبينهم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي أكد أنّ قرار إدارة المهرجان بإقامة حفلات وفعاليات الدورة الثانية صباحا بهدف ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة هو قرار إيجابي وفعال.

60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

وخصصت الشركة 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح الأشقاء في فلسطين، كما قررت رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري في فعاليات المهرجان، وهو القرار الذي أشاد به فلسطينيون، وأكدوا أنّها لفتة إنسانية نابعة من موقف مصر الثابت تجاه أهالي فلسطين.

الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أشاد بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباحها لصالح فلسطين، وأكد أنّ الأمر ليس جديدا على الشعب المصري.

تضامن مصري مع غزة

المحلل الفلسطيني أكد لـ«الوطن» أنّ بلاده تلقت دعما من مصر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي منذ الساعات الأولى للحرب على غزة، حيث كان المصريون يتحسسون أخبار فلسطين لإعلان التضامن الكامل معها ورفض المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إنّ القرار يرفع معنويات الشعب الفلسطيني، ويؤكد حرص كل قطاعات الشعب المصري على دعم فلسطين، متابعا: «المبادرة مقدّرة بشكل كبير من الشعب الفلسطيني، الذي لا ينسى من يقف معه».