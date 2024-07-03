وزير الشؤون النيابية: التغلب على التحديات القائمة يبدأ من التوافق والتفاعل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تحديات داخلية وإقليمة ودولية، مشيرا خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، إلى أن كل هذه التحديات تبدأ من نقطة واحدة، هي التوافق والتفاعل والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات.

الحوار الوطني منصة تجمع كل المصريين

وعن مسألة التواصل السياسي، أضاف: «نحن في حالة حوارية داخل مصر على مدار أكثر من عامين ونصف، فالحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات بمحاور سياسية واقتصادية واجتماعية».