قصواء الخلالي: محمود فوزي متمرس سياسيا.. ويعلم كيف تدار الأمور

قالت الاعلامية قصواء الخلالي، إن المستشار محمود فوزي، وفقا للمصادر حتى الآن، سيكون وزيرا للشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن «فوزي» يشغل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو من الكوادر التي تتحدث بشكل جيد، مضيفة: «رجل لديه خبرة وواعد، يدرك ما يقول ولمن».

وأشارت إلى أن هذا الرجل تمرس في هذا النظام سياسيا وقانويا، ويعلم كيف تدار الأمور، مشيرة إلى أنه يمتلك سيرة علمية وقانونية، واختياره في هذا المنصب أمر مقدر، لأنه رجل يستحق التقدير وهذه المكانة، وبجانب دوره كوزير له دور كبير في الحوار الوطني.

وأوضحت أنه يوجد تفاؤل كبير بوجود أسامة الأزهري على رأس وزارة الأوقاف، وسيكون له دور محوري في ملف تجديد الخطاب الديني.

وقالت الاعلامية قصواء الخلالي، إنه جرى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وغدا ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتابعت «الخلالي»: أننا في حاجة لبرنامج قوي من الوزراء، منوهة بأنه جرى المطالبة سابقا في برنامج «في المساء مع قصواء» بتعديلات حكومية كبيرة، وبات لزاما أن تأتي حكومة جديدة في ظل الولاية الجديدة.