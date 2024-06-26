تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتبنى مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

حثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلة إن أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية تزداد، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، خاصة أن هذه الخطوة ضرورية ومهمة، في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت التنسيقية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وتؤكد التنسيقية، أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

تنسيقية شباب الأحزاب

تدعو التنسيقية المواطنين، إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا، وأن يمتد ليشمل كل مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

وشدد على أن الترشيد سيعود بالنفع على المواطنين، من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء، والحفاظ على البيئة، ويؤدي إلى الإسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.