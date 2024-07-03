السيرة الذاتية لـ شريف الكيلاني نائب وزير المالية الجديد.. خبرة تزيد على 30 عامًا

شغل شريف الكيلاني، منصب نائب وزير المالية الجديد، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، ويعد من الخبرات الكبيرة في حقيبة المالية، وفق للمعلن على قناة «إكسترا نيوز».

معلومات عن شريف الكيلاني نائب وزير المالية الجديد

تنشر الوطن معلومات عن شريف الكيلاني نائب وزير المالية الجديد، وهي كالتالي:

- رئيس لجنة الجمارك والضرائب في غرفة التجارة الأمريكية.

- خبرة شاملة تزيد على 30 عامًا في الأنشطة الاستشارية للأعمال.

- محاسب قانوني ومحاسب قانوني معتمد.

- حاصل على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب، وجمعية المالية العامة والضرائب.

- حاصل على عضوية الاتحاد العربي للمراجعين والمحاسبين.

- عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مستشار الجمعية للشؤون الضريبية