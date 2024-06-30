«المالية»: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم فرص التمويل الأخضر في مصر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيا مع عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير المالية: «إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد في دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام في تحسين مستوى المعيشة».

التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وأكد «معيط» التطلع لتعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.

وأضاف: إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

تنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة

فيما أكد عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.