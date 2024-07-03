«اليد والطائرة في عش الزوجية».. مشاهد من زفاف ثنائي الأهلي بحضور نجوم القطبين

وسط أجواء صاخبة، احتفل ثنائي الأهلي، محمد إبراهيم حارس مرمى فريق كرة اليد، ومروة مجدي لاعبة فريق الكرة الطائرة، بزفافهما خلال الساعات الماضية، بعد قصة حب جمعتهما داخل أروقة القلعة الحمراء.

ثنائي الأهلي محمد إبراهيم ومروة مجدي يدخلان عش الزوجية

شهد حفل الزفاف حضور العديد من اللاعبين واللاعبات في الأهلي والزمالك، في مقدمتهم لاعبي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، ولاعبات الكرة الطائرة بالقطبين، والذين حرصوا على الاحتفاء بالعروسين في أجواء مبهجة.

تهنئة نجوم الأهلي والزمالك للعروسين

حرص اللاعبون واللاعبات على تهنئة العروسين عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث علقت مريم متولي لاعبة الأهلي السابقة والزمالك الحالية لكرة الطائرة: «يوم سعيد جدا ويحمل الكثير من المشاعر»، بينما كتب عمر كاستيلو لاعب فريق اليد: «ألف مبروك يا ميحا يا عريس ربنا يسعدكوا».

وكان محمد إبراهيم من نجوم الأهلي في الموسم المنقضي، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقبي السوبر الإفريقي ودوري المحترفين، بينما تمكنت مروة مجدي من التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن قادت منتخب كرة الطائرة الشاطئية للسيدات، رفقة زميلتها دعاء الغباشي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها المغرب الأسبوع الماضي.