عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي

فاجأ الاتحاد الأفريقي كاف، الزمالك بعقوبتين بسبب المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، أمام نهضة بركان، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بانتصار الفارس الأبيض بنتيجة هدف نظيف، وتحقيق الفريق لقب البطولة بشكل رسمي.

عقوبتين ضد الزمالك من كاف بسبب مباراة نهضة بركان

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم سبورتس، أن الاتحاد الأفريقي كاف، سيوقع عقوبتين ضد نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بسبب مباراة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، مشيراً إلى أن العقوبة الأولي ستكون بسبب سوء التنظيم، والعقوبة الثانية، ستكون بإيقاف أحد أعضاء مجلس إدارة النادي.

وتابع، نادي الزمالك في الوقت الحالي، يعمل بشكل كامل على حل أزمة المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، ويتواصل مع كافة الأطراف حاليا، للتفاوض وإنهاء أزمة التراخيص التي تواجه الفريق حاليا، للمشاركة في البطولة بصورة رسمية في الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نادي فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري NILE للمحترفين، والتي تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.